BVN TV zurück auf Astra

SES sichert sich Verbreitungsrechte für einen „neuen, alten“ Sender: Seit diesem Monat ist der öffentlich-rechtliche Sender aus den Niederlanden wieder zurück bei Astra.

Der niederländische Fernsehsender BVN TV und SES haben eine langfristige Distributionsvereinbarung getroffen. So übernimmt SES fortan die weltweite Verbreitung des Senders mit dem Satelliten Astra 19,2° Ost in Europa und SES-5 auf 5° Ost in Afrika. Vereinzelt will SES dabei auf Drittanbieter zurückgreifen, um eine lückenlose Übertragung der BVN-Programme gewährleisten zu können. Bereits bis 2018 sendete das öffentliche-rechtliche Programm über Astra. Nun ist man wieder zurück. Der Sender bleibt aber auch auch weiterin über Eutelsat Hot Bird 13° Ost verfügbar.

BVN heißt übersetzt „das Beste aus Flandern und den Niederlanden“. Der Sender ist kostenlos überall auf der Welt empfangbar und richtet sich mit einem 24 Stunden Programm vor allem an niederländisch-sprachige Zuschauer, die im Ausland leben.

Seit dem 1. April ist BVN TV nun auf Astra 19,2 Grad Ost über die Frequenz 11.778 V, SR 29500, FEC 9/10 (SVB-S2 – QPSK) in H.264 (MPEG4) empfangbar. Dazu ist ein manueller Transpondersuchlauf mit den neuen Empfangsdaten notwendig.