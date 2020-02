CBNN: Neuer Free-TV-Kanal in HD auf Astra

Seit dieser Woche ist ein neuer Wirtschafts-Nachrichtenkanal über Astra zu empfangen, passenderweise mit Bloomberg-Programmfenster. Ansonsten mutet der Sender aber etwas „kryptisch“ konzeptioniert an.

Anfang der Woche machte die News der Aufschaltung von CBNN auf Astra 19,2° Ost die Runde, auch im DIGITAL FERNSEHEN Forum wird bereits über den Kanal diskutiert. Doch selbst nach tiefer gehender Recherche ist die Informationslage zu dem sich selbst als Crypto-Blockchain-News-Network bezeichnenden Sender eher dünn. Es existiert zwar eine Internet-Präsenz, jedoch beispielsweise ohne Livestream. Auffällig ist auch die Namensverwandtschaft zum amerikanischen Big Player CNN, die bestimmt nicht rein zufällig gewählt wurde. Bislang ist nur soviel bekannt:

Das Programm wird direkt von SES zum Satelliten geschickt. Während in den Vormittagsstunden des Öfteren Übernahmen des Finanzprogramms „Bloomberg“ zu sehen sind, werden im weiteren Tagesverlauf auch Reportagen zu Urlaubszielen und Extrem- und eSport gezeigt. Das Programm wird unverschlüsselt in HD ausgestrahlt. Bei Interesse, mehr über den Sender zu erfahren, kann man also ohne Kostenbarriere einmal reinschalten.

CBNN wird über Astra Transponder 6 mit der Frequenz 11,288 GHZ vertikal (Symbolrate SR 22000, Fehlerkortrektur FEC 2/3 im DVB-S2 8psk-Modus) ausgestrahlt.