Fix und Foxi ab sofort noch schärfer in HD

Der Kinderkanal der Your Family Entertainment AG schaltet sein Programmsignal im laufenden Betrieb von SD auf HD um. Alle Details zur Live-Umschaltung.

Nach einem mehrwöchigen Testbetrieb wird Fix & Foxi sein Programm im laufenden Betrieb am 1. November um 14 Uhr von SD MPEG 2 auf HD H.264 umschalten. Bei gleicher Datenrate können die Cartoons dann in höherer Pixel-Auflösung und Bildqualität empfangen werden. Die meisten Fernseher und Digitalreceiver sollten die neue Übertragungsnorm automatisch erkennen, notfalls müssen die neuen Parameter durch einen (manuellen) Suchlauf eingelesen werden.

Fix & Foxi HD gibt es im deutschsprachigen Raum in diversen Pay-TV-Paketen, beispielsweise via M7 in vielen daran angeschlossenen Kabelnetzen, bei Vodafone, Netcologne, Wilhelm.tel/Willy.tel, in den IPTV-Angeboten von Ocilion und der PTT Luxemburg. Von Fix & Foxi gibt es auch Versionen für andere Regionen der Welt in den Sprachversionen englisch, spanisch oder arabisch.