HD Plus zeigt morgen früh 8K-Doku auf UHD1

Eine eigentlich in 8K produzierte Doku steht morogen im Programm von UHD1. Das UHD-Highlight der Woche bei HD Plus läuft bereits am frühen Sonntagmorgen.

„Makerspace – Paradies der Prototypen“ zeigt eine öffentlich zugängliche Hi-Tech-Werkstatt auf dem Gelände der TU München. Ob Transferpresse, Säulenbohrmaschine oder 3D-Drucker – hier finden kreative Tüftler das richtige Equipment und fachkundige Unterstützung, um ihre Ideen zu verwirklichen, die unsere Zukunft verändern können. Viele Erfolgsgeschichten nahmen hier ihren Anfang, etwa das Curfboard oder der Handschuhscanner ProGlove.

Die ursprünglich in 8K produzierte Doku, läuft am Sonntag, den 21. Juni, ab 8.25 Uhr auf Welt UHD auf UHD1. Bei HD Plus ist diese Dokumentation jedoch lediglich HDR-Bildqualität zu sehen. In HD wird die Doku zur gleichen Sendezeit von Welt auch selbst ausgestrahlt.

Seit Samstag, den 30. Mai, ist „Makerspace“ auf dem YouTube-Kanal des Nachrichtensenders abrufbar. Da Welt die Reportage an Samsung lizenziert hat, ist sie in 8K aber nur für Besitzer eines diesjährigen Samsung 8K-TV-Geräts bestaunen.