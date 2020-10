Kathrein DS: Neue Features fürs Sat-Empfang-Planungstool

Anzeige

Kathrein DS baut sein kostenloses Sat-Planungstool weiter aus und bietet seinen Nutzern ab sofort neue Möglichkeiten und Features.

„Bei unseren Partnern im Handwerk, der Planung oder im Großhandel ist Zeit aktuell ein sehr rares Gut. Deshalb arbeiten wir stetig daran, ihnen die Prozesse – Planung von Sat-Anlagen sowie der Bestellung im Nachgang – so einfach und flexibel wie möglich zu gestalten“, so Philipp Schlosser, Head of Marketing & Communications bei Kathrein DS. „Das aktuelle Upgrade des Sat-Planungstools […] ist sicher nicht der letzte Meilenstein.“ Gestartet wurde das Tool vor gut einem Jahr (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Zu den kleinen Verbesserungen mit großer Wirkung gehören u. a. die Einführung eines Change-Logs, welcher dem Benutzer immer die Änderungen zur Vorgängerversion anzeigt. Des Weiteren kann man jetzt für jede Planung eine Art „Steckbrief“ hinterlegen, mit abspeichern und jederzeit – so wie die gesamte Planung – anpassen, so z.B. Projektangaben, wie Name, Nummer und Adresse. Auch die schmerzlich vermisste CAS 120/R (ziegelrote Variante) wurde nun hinzugefügt und kann künftig mit geplant werden.

Zu den Highlights dieses Upgrades gehören die Ausgabe der Planungen im GAEB-Format* sowie die Elbridge 2.0-Einbindung. Ersteres ermöglicht es künftig, die im Tool getätigten Planungen im GAEB-Format (.x83, GAEB Version 3.2 2013-10) auszugeben und somit die erzeugte Datei im Rahmen einer Ausschreibung zu verwenden. Speziell Planer und Ingenieurbüros werden von der Implementierung dieser Funktion profitieren. Mit der Einbindung der Elbridge 2.0-Schnittstelle eröffnet Kathrein DS insbesondere Fachhändlern mehr Flexibilität bei der anschließenden Bestellung einer Planung. Bis jetzt war es nur möglich, Planungen in diejenigen Online-Shops der Großhandlungen zu übernehmen aus welchen sie das Planungstool auch aufgerufen hatten. Mit Hilfe der neuen Version des Tools und dank der Einbindung der Elbridge 2.0-Schnittstelle haben Fachhändler nun die Möglichkeit, die Planung auf der Kathrein DS Homepage vorzunehmen sowie erst im Anschluss zu entscheiden, bei welchem der angebundenen Großhändler sie bestellen möchten.

Alle Highlights des SAT Planungstools in der Übersicht:

Komfortable Auslegung einfacher & komplexer SAT- / Einkabel-Empfangsanlagen

Vollständige Übersicht sämtlicher Pegelwerte für die gesamte Anlage

Planung individueller Kabellängen & Platzierung von Verstärkern

Berechnung der jeweiligen Kabeltypen & Verpackungseinheiten

Speichern, Laden & nachträgliche Bearbeitung einer Konfiguration

Erstellung eines Pegelplans (PDF) für die gesamte Anlage

Erstellung einer Materialliste (PDF) mit allen benötigten Komponenten

Erstellung eines zusammenfassenden Steckbriefes für jede Planung

Automatische Übernahme aller Artikel in den Warenkorb eines Elektro-Großhandels-Shops via ELBRIDGE 2.0-Schnittstelle

Ausgabe der Planung im GAEB-Format

Das kostenlose Sat-Planungstool von Kthrein DS ist online oder über die angebundenen Großhandelsshops erreichbar.

*GAEB-Dateien sind strukturierte und standardisierte Formate, die nach den Regeln des GAEB aufgebaut sind und unabhängig von Hard- und Software über die GAEB-Schnittstelle ausgetauscht werden. Dieser Datenaustausch unterstützt alle am Bau Beteiligten beim Austausch von Informationen zur Durchführung von Baumaßnahmen

Quelle: Kathrein DS & gaeb.de