Kombi-Angebot: HD+ Verlängerung inklusive HD+ ToGo 30 Prozent günstiger

Pünktlich zur Urlaubssaison wird ab Anfang Juli mit dem Kombivoucher „HD+ Verlängerung inklusive HD+ ToGo“ ein neues HD+ Angebot verfügbar sein.

Erhältlich ist die Verlängerung für zwölf Monate zum Sparpreis von 95 Euro. Nutzer:innen erleben damit die HD-Sender sowohl auf ihrem großen TV als auch mobil zuhause, unterwegs oder im Urlaubsdomizil – denn HD+ ToGo kann in der ganzen EU genutzt werden.

HD+ ToGo ist September 2021 an den Start gegangen, war bisher allerdings ausschließlich als Zubuchoption für HD+ Abonnenten im Webshop erhältlich.

Bildquelle: HD PLUS GmbH

Kombi-Voucher zum Niedrigpreis

Durch den Kombivoucher verlängern Kunden das HD+ Sender-Paket und erhalten zusätzlich das mobile Produkt HD+ ToGo mit über 80 HD-Sendern sowie Komfortfunktionen wie den Neustart laufender Sendungen oder die starke Suchfunktion sowie den Zugriff auf zahlreiche Mediatheken. Möglich sind zwei gleichzeitige Streams auf bis zu fünf verschiedenen Mobilgeräten. Voraussetzung hierfür ist die Installation der HD+ App, die sowohl für iOS als auch für Android-Geräte verfügbar ist. Der Kombivoucher ist nutzbar für HD+ Sat und HD+ IP.

„Die HD+ Verlängerung inkl. HD+ ToGo bietet eine einfache Lösung für das moderne TV-Verhalten“, sagt Andreas Müller-Vondey, Vertriebs- und Marketingleiter bei HD+. „Eine intuitive Bedienung verbunden mit bester HD-Qualität und der Verfügbarkeit auf mehreren Geräten, mobil und zuhause vor dem Fernseher: Für Familien ist es das perfekte Angebot -zu einem fairen Preis.“

Zwar gleichen sich der blaue Kombivoucher und der herkömmliche orangene HD+ Verlängerungsvoucher in Größe und Form, unterscheiden sich jedoch in Farbe und im Preis: Statt die Einzelpreise für die Verlängerung von HD+ (75 Euro) und HD+ ToGo (60 Euro) einfach zusammenzurechnen, bietet HD+ den Kombivoucher online und im Handel für 95 Euro an. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen damit 40 Euro.

Mit einem Preis von umgerechnet rund 7,92 Euro pro Monat ist der Kombivoucher auch für Haushalte interessant, die aktuell kein HD+ nutzen, deren Fokus aber auf mobilem TV-Konsum auf Smartphone oder Tablet liegt.

HD+ stärkt den Handel

Der Kombivoucher bietet nicht nur für die Käufer, sondern auch die Handelspartner:innen Vorteile: „Viele Hersteller bieten ihr mobiles Angebot nur online an und übergehen den Handel, wir hingegen setzen gezielt auf Zusammenarbeit, bieten den Kombivoucher mit HD+ ToGo auch als umsatzträchtiges Handelsprodukt an und sorgen zusätzlich für Kundenfrequenz im Handel“, so Müller-Vondey.

Das neue Angebot sei ein erster Schritt zum Ausbau der Kooperationen mit dem Handel. Weitere sind bereits in Planung. So wird mit dem „Abo im Handel“ ein Handelsprodukt kommen, mit dem Kundinnen und Kunden ein HD+ Abo im Geschäft ihrer Wahl abschließen können. Das ist bislang nur im Webshop möglich.

Quelle: HD Plus GmbH

Bildquelle: df-HD-PLUS-verkehrt-herum: HD PLUS GmbH