SD-Abschaltung über Satellit: Mehrere ARD-Sender bald nur in HD

Anzeige

Die ARD wird in den kommenden Tagen die SD-Verbreitung mehrerer Sender über den Astra Satellitentransponder 51 beenden.

Anzeige

Zum 15. November soll die SD-Verbreitung der ARD-Programme One, tagesschau24 und Phoenix über den SES Astra Satellitentransponder 51 /10,744 GHz) enden. Auch die SD-Verbreitung von Arte will man zum selben Zeitpunkt dieser „Qualitätsoffensive“ abschalten. Das teilte die ARD am Freitagmorgen mit. Der parallele Simulcastbetrieb von HD und SD gehört somit der Vergangenheit an.

Ab dem genannten Datum sind die vier Programme ausschließlich in HD-Qualität empfangbar. Auch für Kabelkunden bedeute dies in der Regel, auf HD-Empfang umzustellen, so die ARD. Man erwarte, dass die SD-Verbreitung der genannten Sender auch in den Kabelnetzen beendet wird, heißt es in der Mitteilung. Ein Sendersuchlauf sei meist jedoch nicht notwendig, dafür ein geeigneter Receiver oder Fernseher (HD-tauglich und Standard DVB-S2).

Die Parameter der HD-Sender laut ARD

One HD und tagesschau24 HD

Frequenz: 11,053 GHz (Transponder 39); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

phoenix HD

Frequenz: 11,582 GHz (Transponder 25); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

Arte HD

Frequenz: 11,494 GHz (Transponder 19); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

Auf den vier abgeschalteten SD-Sendern sollen ab Mitte November dann alle relevanten Informationen zur Beendigung der Übertragung auf Infotafeln mit Audio laufen. Weitere Informationen zum ARD-Satellitenbetrieb findet man hier.

Quelle: ARD

Bildquelle: ardlogo: ARD/ Design