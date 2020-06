Spielfilm-Wochenende bei UHD1: Zuwachs durch Programmänderung

UHD1 hat ab Freitag gleich ein ganzes Spielfilmwochenende von ProSiebenSat.1 im Programm: Im Zuge einer Programmänderung findet nun auch noch „Wer 4 sind“, der Film zum 30-jährigen Bandjubiläum der Fantastischen Vier, seinen Weg auf HD Plus.

Bei dem Spielfilmwochenende auf UHD1 gibt es zahlreiches Primetime-Material von ProSiebenSat.1. Am Freitag stehen zunächst ab 20.15 Uhr „9 Tage wach“. Im Anschluss folgen noch „Ein ganz normaler Tag“ (21.45 Uhr) und „Amokspiel“ (23.15 Uhr) auf dem Plan.

Tags darauf wird kurzfristig eine Doku in UHD in den Spielfilm-Reigen eingeschoben. „Wer 4 sind“ ist ein Bandporträt der Fantastischen, das anlässlich des 30. Jubiläums der Band produziert wurde. Der Samstag geht im Anschluss „Wer 4 sind“ um 22.20 Uhr noch mit den ursprünglich bereits ab 20.15 Uhr angesetzten Filmen „Es bleibt in der Familie“, „Das vergessene Dorf – Cora Steins erster Fall“ und einer Wiederholung von „9 Tage wach“ auf Sat.1 UHD und ProSieben UHD auf UHD1 weiter.

Am Sonntag gibt es ab 20.15 Uhr dann noch Truecrime-Thriller im Doppelpack mit „Zerschunden – Ein Fall für Dr. Abel und „Zerbrochen – Ein Fall für Dr. Abel“. Um 23.15 Uhr wird „Amokspiel“ nochmal gezeigt.