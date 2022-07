Wedo Movies jetzt auch über Satellit empfangbar

Anzeige

Neben der Aufschaltung bei Zattoo erweitert der Spielfilm-Sender Wedo Movies seine Verbreitung nun auch via Satellit. Dabei muss man jedoch einen Aspekt beachten:

Den Satelliten-Direktempfängermarkt erschließt Wedo Movies über ein HbbTV-Satellitensignal auf Astra (19,2 Grad Ost). Satellitenhaushalte mit Smart-TV oder Receiver, der sich für den HbbTV-Standard eignet und ans Internet angeschlossen ist, erhalten Wedo Movies nach einem Kanalsuchlauf in der TV-Senderliste: Die HbbTV-Signalisierung erfolgt per Astra, das Programm gelangt übers Internet auf den Bildschirm.

Wedo Movies via HbbTV-Satellitensignal auf Astra 19,2 Grad Ost empfangbar

„Die Partnerschaft mit Zattoo und der Weg in die Satellitenhaushalte sind weitere wichtige Schritte, die Verbreitung von wedo movies auszubauen und es den Zuschauern so einfach wie möglich zu machen, das Programm zu empfangen“, sagte Philipp Rotermund, Gründer und CEO der Video Solutions AG.

Der werbefinanzierte, kostenfreie Spielfilmkanal ist außerdem bei MagentaTV, Samsung TV Plus, Zattoo, waipu.tv, rlaxx TV, LG Channels, Philips, Rakuten TV, Xiaomi, Netgem und TCL zu empfangen. Satellitenhaushalte erhalten wedo movies per HbbTV-Signalisierung über Astra (19,2° Ost) in ihre TV-Senderliste.

Über Wedotv

Wedotv ist ein kostenfreies, werbefinanziertes Video-on-Demand-Portal mit Spielfilmen, Serien, Dokumentationen, TV-Shows und Sport sowie Lifestyle-, Comedy- und Automotive-Programmen. Das Angebot startete 2018 unter der Bezeichnung Watch4 in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 2019 als W4Free in Großbritannien. Wedotv wird von der Video Solutions AG mit Sitz in Zug, Schweiz, betrieben, einem Anbieter von AVoD- und SVoD-Diensten im Bereich Sport und Unterhaltung.

