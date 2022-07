Zattoo: Neuer kostenlosen Spielfilm-Sender

Anzeige

Die Video Solutions AG macht ihren werbefinanzierten, kostenfreien Spielfilmkanal wedo movies weiteren Zuschauerkreisen zugänglich. Der 24-Stunden-Sender ist ab sofort beim TV-Streaming-Anbieter Zattoo zu empfangen.

Die Verbreitung erfolgt in allen Paketen, darunter das kostenlose Free-Paket. Die Kunden der kostenpflichtigen Zattoo-Pakete können neben dem linearen Kanal auch interaktive Zusatzfunktionen nutzen, etwa das laufende Programm anhalten und zeitversetzt sehen, verpasste Sendungen nachträglich schauen und das Programm aufnehmen.

Vor Zattoo konnte der Sender wedo movies bereits bei MagentaTV landen

Der Spielfilm-Sender Wedo Movies erweitert durch die Aufschaltung bei Zattoo seine Verbreitung. © wedotv

Die Reichweite steigt damit erneut, nachdem die Deutsche Telekom wedo movies kürzlich auf ihre TV-Plattform MagentaTV aufgenommen hat. „Mit weiteren Plattformbetreibern laufen Verhandlungen“, sagte Rotermund,Gründer und CEO der Video Solutions AG.

Der werbefinanzierte, kostenfreie Spielfilmkanal wedo movies ist neben MagentaTV, auch bei Samsung TV Plus, Zattoo, waipu.tv, rlaxx TV, LG Channels, Philips, Rakuten TV, Xiaomi, Netgem und TCL zu empfangen. Satellitenhaushalte erhalten wedo movies per HbbTV-Signalisierung über Astra (19,2 Grad Ost) in ihre TV-Senderliste.

