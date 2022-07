„Das Boot“ in 8K: Wo man die 3. Staffel jetzt in höchster Bildqualität streamen kann

Anzeige

Mit Samsung und Sky können Serienfans tief ins spannende TV-Geschehen eintauchen: Denn ab sofort wird die dritte Staffel der von Bavaria Fiction für Sky produzierten Erfolgsserie „Das Boot“ für Besitzer eines Samsung 8K TVs (ab 2020, Modellliste weiter unten) erstmals in beeindruckender 8K-Auflösung ausgestrahlt.

Über Samsung TV Plus können sie die neuen Episoden in atemberaubender Detailtiefe kostenlos genießen.2 Samsung bietet für den TV-Handel umfangreiche Marketingaktivitäten zur Promotion der aktuellen Neo QLED 8K-Reihe. Hierfür wird eine Internetverbindung von mindestens 40 Mbit pro Sekunde vorausgesetzt.

„Das Boot“ in 8K nur über Samsung TV Plus

Die dritte Staffel der Serie „Das Boot“ ist eine große Premiere für die deutsche TV-Landschaft: Die zehn neuen Episoden sind Teil der ersten deutschen Serienproduktion, die nativ in 8K produziert wurde. Damit ein möglichst breites Publikum den beeindruckenden Detailreichtum erleben kann, der durch die moderne Technologie möglich wird, kooperiert Sky rund um den Staffelstart mit Samsung: Über Samsung TV Plus, den Free-TV-Dienst des Unternehmens, sind die neuen „Das Boot“-Folgen auf Sky exklusiv in Original-8K-Auflösung verfügbar. Von einem kostenlosen Angebot, wie bei der Ankündigung zunächst angenommen werden konnte, ist nun also keine Spur mehr.

Folgende Samsung Smart-TV-Modelle ermöglichen es, „Das Boot“ Staffel drei in 8K zu schauen: QN900A 85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll: EEK G; QN800A 85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll: EEK G ; Q950T 85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll: EEK G und Q800T 82 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll: EEK G

