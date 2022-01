8K-Folgen von „Das Boot“ kostenlos via Samsung TV Plus

Anzeige

Bei der 3. Staffel des Originals „Das Boot“ geht Sky gemeinsam mit Samsung einen großen Schritt in die 8K-Zukunft und das kostenlos.

Die Produktionsfirma Bavaria Fiction produziert bekanntlich eine dritte Staffel der High-End-Serie in 8K und Dolby Atmos, DIGITAL FERNSEHEN berichtete. In Kooperation mit Samsung bringt Sky mit „Das Boot“ die erste deutsche native 8K-Serie auf den Weg. Zehn neuen Episoden von dem Sky Original wird es geben.

Zum Start der dritten Staffel auf Sky bietet Samsung TV Plus die neuen Episoden im 8K-Streaming exklusiv an. Ab Frühjahr 2022 kommt die neue Staffel von „Das Boot“ in höchster Bildschärfe und Detailreichtum somit zunächst auf QLED 8K TVs aus dem Hause Samsung wie dem Neo QLED 8K. Über den Free-TV-Service Samsung TV Plus könnt ihr die neuen Episoden exklusiv in echter 8K-Auflösung abrufen, wenn ihr einen kompatiblen Fernseher besitzt.

Seit 2018 bietet Samsung mit seiner QLED-Technologie erstklassige 8K TVs fürs eigene Wohnzimmer an. Der Begriff 8K bezeichnet die extrem hohe Bildauflösung von 7680 mal 4320 Pixeln. Insgesamt zeigt ein 8K-Display ungefähr 33 Millionen Pixel – das ist viermal mehr als bei 4K UHD und sogar 16-mal mehr als bei Full-HD-TVs. Eine Ausstrahlung der Serie in 8K-Auflösung wird jedoch ausschließlich auf den Samsung 8K TV-Geräten ab dem Modelljahr 2020 über die Samsung TV Plus App möglich sein.

Die Samsung TV Plus App ist auf allen Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 standardmäßig vorinstalliert. Daran wird es also nicht scheitern. Allerdings ist für 8K-Inhalte dort eine Internetverbindung von mindestens 40 Mbit pro Sekunde laut Samsung erforderlich. Alternativ lässt sich auch auf ein anderes Angebot von Samsung zurückgreifen. Der Hersteller verschenkt im Rahmen einer Aktion aktuell (noch bis April) Streamingabos beim Kauf von Smart-TVs und Soundbars. Hier kann auch das entsprechende Sky Ticket-Paket ausgewählt werden. Auf 8K und UHD muss man dabei aber verzichten. Dann greift eventuell ein letzter Trick:

Falls Inhalte noch nicht in 8K vorliegen, können entsprechende Smart TVs von Samsung per 8K AI Upscaling auch Videos mit 4K- oder HD-Auflösung intelligent auf 8K hochskalieren.

Quelle: Samsung-Website

