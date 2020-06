Zwei neue Sender bei HD Austria

HD Austria schaltet auf seiner hybriden Satelliten-TV-Plattform zwei neue Sender für noch mehr Fernseh-Vielfalt frei:

Kabel eins Doku HD und Sport1+ HD verstärken ab sofort das Programm-Angebot von HD Austria. Der HD-Sender Kabel eins Doku HD ist für Kunden mit HD Austria oder HD Austria Kombi Paket in brillanter Schärfe über die eigene Satelliten-Plattform und in der HD Austria TV-App für Smart-TV, mobile Endgeräte oder dem Webplayer verfügbar. Der Sport-Sender Sport1+ HD ist für Kunden mit HD Austria Kombi Paket via Internet auf dem HD Austria SAT-Receiver (MZ-101 oder MZ-102) und -Rekorder (MP-201), dem Samsung EVO-S SAT-Receiver und der HD Austria TV-App empfangbar.

Eine manuelle Sendersuche ist für beide Sender nicht notwendig. Die HD-Austria-Senderliste aktualisiert sich vollautomatisch. Die österreichische SAT-TV-Plattform bietet außerdem innovative Funktionen wie Restart und Replay.