Amazon Prime Video jetzt auch als App für PCs verfügbar

App-basiertes Streaming von Filmen und Serien ist eigentlich ein alter Hut – zumindest auf mobilen Geräten. Nutzer von stationären Computern mussten bislang meist noch den Browser nutzen, um auf die Angebote zugreifen zu können. Für Prime-User ändert sich das jetzt.

Auf PCs mit dem Betriebssystem Windows 10 kann nun eine Amazon Prime Video App installiert werden – so wie man es vom Smart TV, der Streaming-Box oder von Smartphone und Tablet längst gewohnt ist. Zwar scheint für manche interessierte User die Suche nach der Prime-App im Microsoft Store noch ins Leere zu laufen, unter folgendem Link sollte die Anwendung jedoch problemlos herunterzuladen sein. Für Apple-Computer gibt es indes anscheinend noch kein entsprechendes Äquivalent.

Amazon Prime Video ist hinter Netflix der zweiterfolgreichste Streaming-Anbieter in Deutschland und bietet ein großes Portofolio aus Serien und Filmen an. Darunter befinden sich Eigenproduktionen wie die internationale Erfolgsshow „Vikings“, aber auch zahlreiche wechselnde Lizenzinhalte. Darüber hinaus können über diverse monatlich kündbare Channels Zusatzinhalte zum Fixpreis bezogen werden sowie aktuellere Filme kurz nach ihrem Kino-Durchlauf digital erworben und ausgeliehen werden – viele davon auch in UHD.

Prime Video ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft und für somit für Prime-Kunden ohne Aufpreis nutzbar.

Am heutigen 2. Juli wird quasi als Finale der Amazon-Beteiligung am deutschen Bundesliga-Geschäft die Relegationspartie zwischen Werder Bremen und Heidenheim auf Prime Video zu sehen sein.