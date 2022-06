AMC+: US-Streaming-Dienst soll 2023 in Europa starten

Anzeige

AMC+ ist der Streaming-Dienst des amerikanisches Senders AMC. 2023 soll die Plattform auch in Europa verfügbar sein.

Im ersten Quartal 2023 soll AMC+ in Zentral- und Osteuropa an den Start gehen. Levente Málnay, EVP, AMC Networks International, hatte die Expansionspläne im Rahmen einer Paneldiskussion in Dubrovnik angekündigt, wie das Magazin Broadband TV News berichtete. Mit den Größen wie Netflix könne man nicht konkurrieren, stattdessen wolle man etwas anderes anbieten, ist dem Bericht zu entnehmen. Konkrete Details werden allerdings noch nicht benannt.

Der US-Sender AMC, der hinter dem Dienst steht, ist vor allem als Heimat von Kultformaten wie „Breaking Bad“ nebst Spin-Off, „Mad Men“ oder auch der berühmten Zombie-Serie „The Walking Dead“ bekannt.

In Deutschland kann man die genannten Shows derzeit noch unter anderem bei Netflix und Disney+ streamen. Ob die Streaming-Rechte der Serien mit dem Start der Plattform in Europa dann komplett neu sortiert werden, dürfte sich in den kommenden Monaten klären. Seit dem Start im Sommer 2020 war der Streaming-Dienst bislang nur in den USA, in Kanada und Australien verfügbar.

