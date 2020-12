„American Gods“: Trailer zur 3. Staffel veröffentlicht

Anzeige

Der Krieg der Götter geht weiter. Das erfolgreiche Amazon Original „American Gods“ geht bald in die dritte Staffel. Der Trailer lässt einiges erhoffen.

Einen ersten Teaser Trailer hatte Amazon bereits im Oktober im Rahmen der Comic Con veröffentlicht. (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) Kurz darauf stand auch der Starttermin fest. Jetzt veröffentlicht Amazon den ersten richtigen Trailer zur dritten Staffel „American Gods“.

Zum Inhalt:

Auch in der neuen Staffel wird die Geschichte des Krieges zwischen den alten Göttern der Mythologie und den neuen Göttern der modernen Technik weitererzählt. Nachdem Ex-Häftling Shadow Moon (Ricky Whittle) erfahren hat, dass er ein Gott ist und sich hinter dem mysteriösen Mr. Wednesday (Ian McShane) nicht nur der nordische Gott Odin, sondern auch sein Vater verbirgt, verdrängt er sein Schicksal.

Moon versteckt sich in der kleinen Stadt Lakeside in Wisconsin und versucht ein normales Leben zu führen und sich auf seine Vorfahren, die Götter Orisahs, zu konzentrieren. Allerdings bleibt es auch in der idyllischen Kleinstadt nicht lange friedlich. Moon muss sich entscheiden, welche Art von Gott er sein möchte.

Die 3. Staffel „American Gods“ wird ab dem 11. Januar auf Amazon Prime Video abrufbar sein. Gemeinsam mit dem Trailer veröffentlichte Amazon auch neues Bildmaterial.