Blockbuster parallel zum Kinostart in Ocilion-Videothek

Filme schon zum Kinostart bequem auf der heimischen Couch genießen – auch Ocilion will das nun möglich machen.

Filme im Kino zu sehen ist momentan keine Option. Einige Filmstarts wurden deshalb verschoben, andere gehen den Weg über VoD-Plattformen wie Sky (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). So lassen sich aktuelle Kinofilme zuhause streamen.

Auch das IPTV-Unternehmen Ocilion stellt seinen Kunden ein entsprechendes Angebot zur Verfügung: Mit dem „Premium Movie Paket“ können Netzbetreiber ihren Endkunden heimische Kinopremieren ermöglichen, parallel zum Kinostart. Den Auftakt machen – wie auch bei Sky – die Universal-Produktionen „Emma“, „Der Unsichtbare“, „Trolls World Tour“ (ab 23. April) und „The Hunt“ (ab 14. Mai).

Neben den neuen Premium Movies sehen Endkunden in der Videothek auch Filme zum DVD- & Blu-ray-Start wie „Das perfekte Geheimnis“, „Le Mans 66: Gegen jede Chance“, „Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen“, „Jumanji: The Next Level“ (23. April) und „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (30. April).