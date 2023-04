CNN International jetzt linear bei neuem Anbieter empfangbar

Anzeige

Der lineare Stream von CNN International ist ab sofort auch über die Streaming-Plattform Discovery+ verfügbar.

Das Angebot von CNN International ist auf Discovery+ jetzt in Deutschland und Österreich erhältlich. Damit sollen Abonnenten künftig neben tausenden Stunden an Factual Entertainment und Sport auch Live-News zur Verfügung stehen, kündigte die Streaming-Plattform an. CNN International ist dabei neben DMAX, TLC, HGTV, Tele 5, Eurosport 1 und 2 der siebte Sender von Warner Bros. Discovery auf Discovery+, heißt es in der Ankündigung.

CNN International ohne Zusatzkosten

Das lineare Streaming-Angebot soll allen Abonnenten über sämtliche Plattformen ohne Zusatzkosten zur Verfügung stehen. Ausgenommen ist dabei allerdings Sky Q. Über Amazon Prime Video soll die lineare Integration derweil zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Das Nachrichten- und Informationsangebot von CNN ist in sieben verschiedenen Sprachen über alle wichtigen Fernseh-, Digital- und Mobilplattformen verfügbar und erreicht mehr als 475 Millionen Haushalte in aller Welt, erklärt Discovery+.

Quelle: Warner Bros. Discovery

