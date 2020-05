„Dark“: Erster Trailer zum großen Serienfinale

Die deutsche Mysterserie „Dark“ ist eines der Prestigeprojekte von Netflix. Jetzt hat der Streamingdienst einen ersten Trailer zur dritten und letzten Staffel der preisgekrönten Serie veröffentlicht.

„Du hast sicherlich viele Fragen.“, tönt die Stimme aus dem Off und damit scheint der erste Trailer zur dritten Staffel dem Publikum aus der Seele zu sprechen. Schließlich handelt es sich bei „Dark“ um eine Serie, die mit ihrer verschachtelten Erzählweise rund um Reisen durch Zeit und Raum vollste Konzentration erfordert.

Zumindest einige dieser Fragen dürften im bevorstehenden Finale der verwirrenden Zeitreise-Serie geklärt werden. Allzu lange müssen sich Fans dafür nicht mehr gedulden. Über Monate hinweg haben Zuschauerinnen und Zuschauer gerätselt, wann es denn endlich weitergehen wird. Nun herrscht Gewissheit: Am 27. Juni geht das Format bei Netflix in die letzte Runde.

In den finalen acht, jeweils einstündigen Folgen findet sich Protagonist Jonas in einer verzerrten Realität wieder. Zu der Zeitreise-Thematik gesellen sich nun also auch noch Parallelwelten. Genaue Details zum Plot der neuen Staffel werden allerdings streng geheim gehalten. Sicher ist nur die Besetzung: So sind in den Hauptrollen wieder unter anderem Louis Hofmann, Jordis Triebel, Mark Waschke und Lisa Vicari zu sehen.

Hier gibt es den ersten Trailer zum „Dark“-Finale: