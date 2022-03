Das Ende für BrightBlue: Deutsche Glasfaser stampft TV-Angebot ein

Anzeige

Die Tage für BrightBlue, das TV-Angebot von Deutsche Glasfaser, sind gezählt. Die Maßnahme geht aus dem heute angekündigten Wechsel auf Waipu.tv hervor.

So wolle man sich laut Jens Müller, CFO bei Deutsche Glasfaser und verantwortlich für das TV-Angebot, künftig konsequent auf das Kerngeschäft konzentrieren. „Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum Deutschlands voran und werden in den nächsten Jahren weiter signifikant wachsen.“, so Müller.

Deutsche Glasfaser hatte BrightBlue erst 2018 gelauncht

Das hauseigene TV-Angebot BrightBlue ist dabei noch gar nicht so alt. 2018 auf der ANGA 2018 präsentiert, sollte die Plattform laut Deutsche Glasfaser seinerzeit, einen neuen Standard in der Branche etablieren. Genau wie Waipu.tv basiert die bisherige Plattform auf IPTV-Technologie.

Die Deutsche Glasfaser betonte 2018, dass BrightBlue das Ergebnis jahrelanger technischer Weiterentwicklung sei. Umso mehr überrascht die Einstellung des TV-Angebots wiederum nur 4 bis 5 Jahre später dann schon. Bestandskunden wird nun ein Wechsel zu Waipu.tv unterbreitet werden.

Konkretere Angaben bleibt man zunächst noch schuldig. So ist der Kostenpunkt in der Mitteilung zunächst noch kein Thema. Als Wechselzeitpunkt ist ebenfalls nur recht grob „das nächste Jahr“ angekündigt.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Topartikel vom Tag: „Waipu.tv für alle Deutsche-Glasfaser-Kunden – dann geht es los“.