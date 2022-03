Deutsche Glasfaser: waipu.tv für alle TV-Kunden – dann geht es los

Anzeige

Deutsche Glasfaser hat eine Partnerschaft mit waipu.tv geschlossen. Endkunden erhalten damit künftig Zugriff auf ein noch umfassenderes TV-Angebot, das auf Streaming-Technologie basiert.

Deutsche Glasfaser Kunden, die das aktuelle TV-Angebot beziehen, erhalten ab dem nächsten Jahr das neue Angebot von waipu.tv. Neukunden können waipu.tv schon Ende dieses Jahres buchen. Auch die Wholesale-Partner in Deutschland bekommen die Möglichkeit, zu waipu.tv zu wechseln. Das Geschäft der Tochtergesellschaft BrightBlue, über die Deutsche Glasfaser bisher ihr Produkt für Internetfernsehen bezieht, wird laut Pressemitteilung nicht weiter betrieben. Deutsche Glasfaser will sich so konsequent auf das Kerngeschäft konzentrieren.

„Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum Deutschlands voran und werden in den nächsten Jahren weiter signifikant wachsen. Als Marktführer für Internet-Fernsehen in Deutschland bringt waipu.tv genau die Technologie und Expertise ein, die wir für unser Wachstum benötigen“, sagt Jens Müller, CFO bei Deutsche Glasfaser und verantwortlich für das TV-Angebot. „Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Zusammenarbeit ein noch umfassenderes Angebot zu bieten und die steigenden Ansprüche an ihr Fernseherlebnis zu erfüllen.“

Christoph Bellmer, CEO bei der Exaring AG, die waipu.tv betreibt: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Deutsche Glasfaser – unserem neuen starken Partner im ländlichen Raum. Dank unserer Zusammenarbeit werden künftig noch mehr Haushalte auf dem Land vom IPTV-Angebot von waipu.tv über Glasfaser in allerbester Qualität profitieren.“ Deutsche Glasfaser Kunden erhalten künftig mit waipu.tv neben linearem Fernsehen auch das größte Pay-TV-Angebot in Deutschland. Zudem ist der Service von waipu.tv über alle gängigen Endgeräte und Betriebssysteme nutzbar – auch parallel durch mehrere Personen in einem Haushalt.