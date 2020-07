DAZN: Verwirrung um MotoGP-Engagement

Anzeige

DAZN ist seit 2019 eigentlich die Online-Heimat der Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP. Wohlgemerkt: Eigentlicht. Denn den verspäteten Saisonstart am Wochenende zeigte man überraschenderweise nicht. Nach reichlich Verwirrung scheint die Situation nun aber geklärt.

Zunächst wurde seitens des Sport-Streaminganbieters für Konfusion gesorgt, indem am Freitagmittag folgender Tweet abgesetzt wurde:

Leider können wir Euch noch nicht sicher sagen, ob wir die MotoGP an diesem Wochenende zeigen werden. Sobald wir mehr wissen, lassen wir es Euch sofort wissen" — DAZN DE (@DAZN_DE) July 17, 2020

Zuschauer, die sich auf den Saisonstart beim Großen von Spanien gefreut hatten, wurden erst einmal hingehalten. Schlimmer noch, es sollte sich herausstellen, dass sie zum Beginn in die sprichwörtliche Röhre gucken. Denn nach einem weiteren Twitter-Statement von DAZN war klar, dass das erste MotoGP-Wochenende der Saison ausschließlich bei Servus TV im klassischen Fernsehen gesehen werden konnte.

Leider werden wir die MotoGP dieses Wochenende nicht zeigen können. Ab dem nächsten Wochenende werden wir die Berichterstattung aber wieder wie gewohnt aufnehmen. — DAZN DE (@DAZN_DE) July 17, 2020

Für das zweite Rennen scheint die Situation also geklärt und DAZN wieder an Bord zu sein. Die Hintergründe des Ausfalls am ersten Wochenende sind derweil noch unklar.

Anm.: Auch bei DIGITAL FERNSEHEN hieß es zunächst, dass am Wochenende auch DAZN überträgt. Der betroffene Artikel wurde bereits überarbeitet.