DFB Play TV: Gratis-Sender auf weiterer Plattform verfügbar

Der FAST Channel „DFB Play TV“ weitet seinen Empfang auf Sportworld aus und ist nun in 65 Ländern verfügbar.

Vor ein paar Wochen luden die beiden Sportworld-Macher Gerd Weiner und Dr. Robert Niemann zu einem Event in München. Die globale Sport Aggregation- und Service-Plattform, die aktuell in 203 Ländern verfügbar ist, stellte viele neue Entwicklungen und einige neue Rechte- und Content-Partner vor.

Dazu zählten unter anderem der Deutsche Fußball Bund, der bekannt gab, in Kürze seinen neuen FAST-Channel auf Sportworld zu launchen. Nun ist es soweit: „DFB Play TV“ ist über Sportworld ab sofort zu empfangen. Der DFB distribuiert seinen neuen FAST Channel über die Plattform in 65 Ländern. Sportworld ist damit nach eigenen Angaben die erste Plattform, die „DFB Play TV“ in zahlreichen internationalen Märkten anbietet.

Mit DFB Play TV den DFB Pokal ohne Abo kostenlos sehen – mit einem Haken

Die Neuzugänge bei Sportworld: DFB Play TV, Rally TV“ und „Red Bull TV“. © B1 SmartTV/ Stephan Zurawsi

Ausländische Fans können auf dem werbefinanzierten Kanal On Demand-Inhalte und Live-Spiele der DFB-Wettbewerbe wie den DFB Pokal kostenlos sehen. In Deutschland gehen Verbraucher dabei aber leer aus und müssen dazu auf Anbieter wie Sky und DAZN zurückgreifen.

Der Deutsche Fußball Verband hatte „DFB Play TV“ bereits im September 2023 gezielt für internationale Märkte angekündigt, da die Fußball-Vermarktung gerade im Ausland stockt. Erst vor wenigen Wochen ging der FAST Channel als eigenständige Website an den Start. Nun also wird der Empfang bereits ausgebaut.

Neben „DFB Play TV“ hat die Sportworld ihr Angebot auch noch um „Rally.TV“ und „Red Bull TV“ erweitert. Beim Premium Pay TV-Kanal „Rally.TV“ sind alle Live-Rennen der FIA World Rally Championship zu sehen. Die zweitgrößte Motorsport-Rennserie der FIA ist ab sofort in 74 Ländern verfügbar.

Der Free TV-Kanal „Red Bull TV“ bietet Zuschauern in Deutschland und Österreich verschiedene Sportevents, unter anderem die „MotoGP World Championship“, aber auch Dokus, Filme und Shows von Orten auf der ganzen Welt.

