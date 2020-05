Disney Plus für Erwachsene: HBO Max gestartet

Der lang erwartete Streamingservice HBO Max ist in den USA an den Start gegangen – mit großen Ankündigungen und acht „Harry Potter“-Filmen.

Wie der Service des US-Medienkonzerns Warner Media am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, ist die beliebte Fantasy-Filmreihe Teil einer Bibliothek mit mehr als 2.000 Spielfilmen im Startjahr. Als weitere Highlights wurden unter anderem „A Star is Born“, „Joker“, „Aquaman“, die „Alien“-Reihe und Klassiker wie „Casablanca“, „Vom Winde verweht“, „Citizen Kane“ und „2001: Odyssee im Weltraum“ genannt.

Abonnenten haben auch auch Zugriff auf TV-Serien wie „Friends“, „Sex and the City“, „The Big Bang Theory“ oder „Game of Thrones“. Zudem bietet der Streamingdienst Eigenproduktionen und Specials an, darunter etwa die Kinder-Abendserie „Not Too Late Show“, in der Elmo aus der Sesamstraße als Gastgeber auftritt.

Die monatliche Abo-Gebühr von HBO Max beträgt stattliche 14,99 Dollar (gut 13 Euro).