Disney+: Preiserhöhung und Fusion mit Hulu geplant

In Zukunft soll man Inhalte von Disney+ und Hulu unter einem Dach erleben können. Daneben steht außerdem eine Preiserhöhung bevor.

Mitte der Woche hat die Walt Disney Company ihre aktuellen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Daraus gingen zwar insgesamt gestiegene Erlöse hervor, doch die Zahlen der Abonnenten des Streaming-Dienstes Disney+ sind gefallen, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. In der Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen wurden nun jedoch neue Zukunftspläne für das Programm des Streaming-Anbieters bekannt. So kündigte CEO Bob Iger etwa an, die Inhalte von Hulu künftig in Disney+ integrieren zu wollen.

Disney+ und Hulu Inhalte bald in einer App

Ab Ende 2023 sollen Abonnenten der beiden Plattformen das fusionierte Angebot in einer gemeinsamen App nutzen können, wie diverse internationale Medien berichteten. Ein separates Abo für die einzelnen Angebote soll daneben dennoch weiterhin möglich sein. Vorerst bezieht sich die Ankündigung allerdings nur auf den US-amerikanischen Markt. Dort sollen dann auch die Preise für die werbefreie Nutzung von Disney+ angehoben werden, wie etwa das Branchenblatt „Variety“ in Berufung auf Bob Iger berichtete. Konkretere Details dazu sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.

Ebenso wenig ist klar, was die Pläne bezüglich einer Preiserhöhung und der Hulu-Inhalte für den deutschen Markt bedeuten werden. Als einzelner Streamingdienst ist Hulu hierzulande nicht verfügbar, ausgewählte Inhalte des Anbieters (zum Beispiel „The Handmaid’s Tale„) sind bei verschiedenen Diensten zu finden. In den USA kostet ein werbefreies Disney+ Abo aktuell 10,99 Dollar im Monat. In Deutschland liegt der Preis bei 8,99 Euro im Monat beziehungsweise 89,90 Euro im Jahr. Eine Übersicht über den jüngsten Quartalbericht der Walt Disney Company findet man hier.

