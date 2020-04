Einen Monat Gratis-Kinderfilme und Hörspiele bei Kividoo

Wer gerade in Corona-Zeiten nach kinderfreundlicher Unterhaltung im Internet sucht, könnte beim Super RTL-Ableger Kividoo fündig werden – von „Pokemon“ über „Spongebob“ bis „Benjamin Blümchen“ gibt es dort ein großes Programm zur Auswahl.

Ganz neu ist das Angebot nicht – bereits 2015 startete mit Kividoo ein Streamingservice, der sich ausschließlich auf Kinderprogramm spezialisiert hat. Doch gerade angesichts der noch auf unabsehbare Zeit anhaltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie stellt sich für viele Familien die Frage, wie sich die langen Tage daheim gestalten lassen.

Wer also noch kein Abonemment bei Disney+ abgeschlossen hat, könnte so durchaus an der Programmauswahl von Kividoo Gefallen finden – letzteres kann für 30 Tage in einem kostenlosen Testzeitraum vollumpfänglich genutzt werden. Der besondere Vorteil daran: Neben hunderten Bewegtbildprogrammen bietet der Kinder-Streamingservice aus dem Hause RTL auch Hörspielprogramme an, die viele noch aus ihrer eigenen Jugend kennen dürften.

Kividoo ist sowohl in HD- als auch in SD-Qualität auf mobilen iOS- und Android-Endgeräten verfügbar. Darüber hinaus gibt es eine Desktop-Variante und die Abspielmöglichkeit über Airplay/Fire TV. Das Portal bietet eine Download-Funktion für sämtliche Inhalte sowie diverse Einstellungen für den Video-Zugriff (Blacklist, Whitelist etc.). Nach dem einmonatigen Testzeitraum kostet das Abonemment 7,99 Euro pro Monat und ist ebenfalls monatlich kündbar.