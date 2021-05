Entertainment HD Paket: Ocilion erweitert Portfolio um 22 Sender

Anzeige

Der B2B-Anbieter erweitert das Programmportfolio seiner IPTV-Lösung für Netzbetreiber ab sofort um über 20 HD-Sender. Daraus schnürt ocilion das neue Pay-TV-Paket „Entertainment HD“.

Der IPTV-Spezialist verspricht eine Mischung aus Film-, Serien-, Doku-, Sport-, Kinder- und Musiksendern für die ganze Familie. Ein Blick auf die 22 HD-Sender unterstreicht das:

Ein zentraler Aspekt an dem Programmpaket, der von Ocilion hervorgehoben wird: Zuschauer können dank Replay in der Zeit zu-rückspringen und Sendungen der letzten sieben Tage jederzeit auf Knopfdruck genießen. Bereits laufende Sendungen lassen sich mit der Restart-Funktion von Anfang an schauen. So stehen rund um die Uhr über 5.000 Titel zum Abruf bereit.

Sender für Entertainment HD Paket kommen von 3 Partnern

Die Rechte für die Sender bezieht ocilion von seinen Partnern content4tv, Discovery Deutschland und Your Family Entertainment AG (YFE). Mit letzterem Partner wurde erst kürzlich eine Kooperation eingegangen (DIGITAL FERNEHEN berichtete). Netzbetreiber und Stadtwerke können das Entertainment HD Paket ab sofort beziehen und ihren Kunden zur Verfügung stellen.

Bernd Wendeln, COO bei Your Family Entertainment AG: „Wir freuen uns sehr, dass unser spannendes Edutainment-Programm nun auch bei ocilion verfügbar ist. So können wir noch mehr junge Zuschauer und Familien mit unseren unterhaltsamen, lehrreichen und gewaltfreien Inhalten begeistern.”

Senderübersicht

Doku

animal planet HD

Discovery Channel HD

doxx

History HD

Marco Polo TV HD



Entertainment

Stingray Classica

Crime + Investigation

Kinowelt TV HD

TNT Comedy HD

TNT Serie HD

TNT Film HD Kinder

Boomerang HD

Fix&Foxi TV

Junior

RiC TV

RiC.today



Sport

auto motor und sport channel

EdgeSport HD

Eurosport 2 HD

Motorvision TV HD

sportdigital HD

Waidwerk Quelle: ocilion

