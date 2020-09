Eurosport via DAZN nun auch in der Schweiz

Anzeige

DAZN verbreitet die Inhalte von Eurosport künftig auch in der Schweiz und erweitert sein Angebot damit auf fünf Länder.

Bisher waren Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD bei DAZN nur in Deutschland, Österreich, Italien und Spanien live und auf Abruf verfügbar. Jetzt kommt mit der Schweiz ein fünftes Land hinzu. Hintergrund ist die Verlängerung der Distributionspartnerschaft von DAZN und Eurosport-Mutterfirma Discovery.

DAZN zeigt zum Beispiel die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2021 und die Winterspiele 2022 in Peking. Schon am Sonntag können die Abonnenten mit den French Open das letzte Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres bei DAZN sehen. Die Bergnation wird sich wohl besonders über das Angebot von Biathlon bis Ski Alpin freuen, wie auch Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, anmerkt: „Besonders freut es mich für Sportfans in der Schweiz, die so ab sofort zum Beispiel jede Menge Wintersport oder die Olympischen Spiele auf den Eurosport-Sendern bei DAZN erleben können.“