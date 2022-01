Fire TV auf Röhrenfernsehern? Amazon zeigt, wie es geht

Anzeige

Per Scart ist es selbst Röhrenfernsehern möglich, smart zu werden. Mit einem kurzen Clip ruft Amazon zum Aufrüsten mit Fire-TV auf.

Man muss erfinderisch werden, wenn man keinen Smart TV besitzt, Lieblingsfilme und -Serien aber trotzdem jederzeit abrufbar auf einem größeren Bildschirm als dem des Laptops genießen möchte. Die vorgeschlagene Lösung: aufrüsten statt umrüsten.

Jeder dritte deutsche Haushalt schaut laut einer Statista-Befragung noch in die Röhre – oder zumindest auf einen alten, nicht-internetfähigen Fernseher. Andererseits boomt die Nutzung von Streamingdiensten: Fast die Hälfte der Deutschen ab 14 Jahren nutzt nach aktuellen Erhebungen der Langzeitstudie ARD/ZDF-Massenkommunikation internetbasierte Streamingdienste wie Prime Video, Netflix, Disney+ und Co. Alle anderen behelfen sich mit Laptops, Tablets oder Smartphones – oder bleiben offline und damit beim linearen Programm auf dem alten Fernsehgerät.

(Mit Fire TV) Aufrüsten statt umrüsten

Mit einem Amazon Fire TV-Gerät ist das Alter des verfügbaren Fernsehers kein Hindernis mehr, um auf Mediatheken und Streamingportale zugreifen zu können. Dazu muss das alte Gerät noch nicht einmal einen HDMI-Anschluss besitzen, denn mit den passenden Adaptern reichen schon ein Scart- oder VGA-Anschluss aus, um den Fernseher mit Hilfe eines Fire TV-Geräts smart zu machen.

Von 1984 aus zurück in die Zukunft

Dass selbst ein Röhrenfernseher mit beispielsweise dem Fire TV Stick smart werden kann, zeigt ein Nordmende-Fernseher aus dem Jahr 1984. Deutschlands vielleicht ältester Smart TV wurde über einen Scart-Anschluss, einen Adapter und dank des Fire TV Stick internet-tauglich. Der verwendete Adapter ist in dem Clip jedoch nur kurz und nicht deutlich zu sehen. Es handelt sich dabei also leider vielmehr um ein Werbe-Video als ein Tutorial. Streamingdienste wie Prime Video, Netflix oder Disney+ laufen auf diesem Röhrenfernseher und in Farbe zu sehen, ist dennoch ein lustiger Anblick.

Quelle: Amazon.de