Formel 1 kommt live zu Youtube

Zum ersten Mal bietet die Formel 1 ihr rasantes Renngeschehen live und in voller Länge auf der Videoplattform Youtube an.

Zwischen dem 9. und 11. Oktober dieses Jahres gastiert die Königsklasse des Motorsports wieder in Deutschland am Nürburgring. Beim Großen Preis in der Eifel werden die rasenden Boliden allerdings nicht nur bei RTL und Sky zu sehen sein.

Wie die Ausrichter des Wettbewerbs nun verkündeten, kann das Ereignis auch im Livestream auf der Videoplattform Youtube verfolgt werden. Dabei wird das gesamte Renngeschehen, inklusive Training und Qualifying, auf dem Youtube-Channel der Formel 1 live gezeigt.

Fans in Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden und Dänemark können neben den kostenlosen Übertragungen der einzelnen Renntage darüber hinaus auch auf Highlights, Analysen und Kommentare zugreifen.

Als Grund für die bislang einzigartige Partnerschaft mit der Videoplattform gibt die Formel 1 sowohl die eingeschränkte Zugänglichkeit der Veranstaltungen für Live-Publikum vor Ort sowie das Interesse an weiteren digitalen Verbreitungsmöglichkeiten für ihr Angebot an.