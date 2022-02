Fünf neue BBC-Sender für Rakuten TV

Anzeige

Der Streamingdienst Rakuten TV bietet neuerdings fünf Sender aus dem Hause BBC in seiner Smart-TV-App für Samsung-, LG- und Vestel-Geräte an – mehrere davon auch in Deutschland.

Namentlich handelt es sich dabei um BBC Food, BBC History und BBC Doctor Who, BBC Travel und BBC Drama. Um die letzteren beiden Kandidaten gibt es dabei ein bisschen Verwirrung, da der Anbieter zum einen angibt, alle Sender kämen auch nach Deutschland, im gleichen Atemzug aber im Fall von BBC Travel explizit den deutschsprachigen Markt als Ausstrahlungsgebiet nennt, im Fall von BBC Drama hingegen nur Italien, Frankreich und Spanien Erwähnung finden. Da Rakuten TV werbefinanziert ist, können Angebote wie dieses kostenfrei an den Nutzer weitergegeben werden.

Die Titel der Sender sind dabei ziemlich selbsterklärend, History bietet Dokus, Travel wiederum Reise-Reportagen, Food Kochsendungen und Drama Serien. Der eigene Kanal nur für Folgen der Kultserie „Doctor Who“ sticht dabei sicherlich etwas aus der Masse hervor. Die Aufschaltung der BBC-Sender ist laut Unternehmen Teil der aktuellen Strategie von Rakuten TV, auf dem europäischen Markt wieder verstärkt auf lokale Produktionen und Produzenten zu setzen.

Übrigens: In der Web-Variante gibt es keine linearen Sender, nur On-Demand-Inhalte.

