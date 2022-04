GigaTV Net mit AppleTV 4K aktuell für 6 Monate gratis

Anzeige

Vodafone startet ab heute eine attraktive Promotion-Aktion, bei der Kunden TV und Mobilfunk kombinieren können. Dabei gibt es GigaTV Net mit AppleTV 4K für sechs Monate gratis.

Jeder Mobilfunkbestands- oder -neukunde, der zu seinem Mobilfunk-Tarif den TV-Tarif GigaTV Net mit AppleTV 4k hinzubucht, bekommt diesen die ersten sechs Monate gratis. Die betreffenden Tarife fangen ab Red XS/Young M/Smart L mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit an. Ab dem siebten Vertragsmonat fallen monatlich 19,99 Euro an, die um den Kombi-Rabatt in Höhe von 5 Euro auf monatlich 14,99 Euro reduziert werden.

Nach GigaTV-Gratisphase noch Kombi-Rabatt

GigaTV Net mit AppleTV verbindet Vodafones TV-Plattform mit dem vollem Programm der linearen TV-Sender und dem umfangreichen Mediatheken-Angebot mit der Apple TV 4K Box als herausragende Set-Top-Box.

Das Hauptmenü von GigaTV Net ist übersichtlich gestaltet und lässt sich sehr einfach mit der Fernbedienung navigieren.

Das Angebot läuft noch eine ganze Weile. Erst bis zum 8. August muss man sich entscheiden. Details dazu gibt es hier.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Test mit dem Titel: „GigaTV Net – flexibel Fernsehen“.

Quelle: Vodafone

