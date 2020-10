GroupWatch-Funktion ab sofort bei Disney+ verfügbar

Anzeige

Seit heute kann man auch bei Disney+ gemeinsam Serien und Filme schauen, ohne dabei am selben Ort sein zu müssen.

Die GroupWatch-Funktion ist jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Bis zu sieben Personen können gemeinsam einen synchronisierten Stream anschauen. Das geht entweder über die Disney+ App, auf der Website, über Mobilgeräte, internetfähige TV-Geräte oder Smart TVs. Außerdem können alle Teilnehmer ihre Reaktionen via Emoji in Echtzeit miteinander teilen.

Laut Jerrell B. Jimerson, SVP Produkt Manager bei Disney+, reagiert der Streaminganbieter damit auf die Corona-bedingten sozialen Distanzierungsmaßnahmen. GroupWatch biete „die einzigartige Möglichkeit, eine sichere, virtuelle Verbindung herzustellen“.

Wer Disney+ abonniert hat kann GroupWatch über das dazugehörige Symbol starten. Das ist auf der Details-Seite der Filme und Serien auf Disney+ zu finden. Dann wird ein Link kreiert, den man mit bis zu sechs weiteren Personen teilen kann. Alle Teilnehmer müssen Disney+ Abonnenten sein. Dann kann der Sream von allen gestartet und angehalten werden.