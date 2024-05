HD+ ToGo wird zu HD+ MultiScreen: Das kann das Zusatzangebot

Mit HD+ MultiScreen will die HD Plus GmbH seinen Kunden ab sofort ein Zusatzangebot mit neuen Funktionen anbieten.

Das bisherige Mobilangebot HD+ ToGo wird zu HD+ MultiScreen, kündigte die HD Plus GmbH am Mittwoch an. Nutzer sollen mit dem Zusatzprodukt und HD+ auf bis zu drei verschiedenen Geräten gleichzeitig fernsehen können. Mit den Anmeldedaten zu HD+ MultiScreen können sich HD+ Kunden auch direkt auf einem TV-Gerät mit HD+ IP anmelden und einen der drei Streams nutzen, erklärt das Unternehmen.

Neue Funktionen für das HD+ Zusatzangebot

HD+ MultiScreen bietet laut Ankündigung einen Zugang zu rund 100 HD-Sendern. Das neue Angebot soll dabei ermöglichen, Fernsehen individuell zu gestalten, etwa über eine Restart-Funktion oder auch einen elektronischen Programmführer (EPG). HD+ MultiScreen soll zusätzlich auch im EU-AUsland zu einem Preis von drei Euro im Monat (früher fünf Euro) genutzt werden können, wirbt HD Plus. Neben dem neuen Namen und dem Preis soll auch die Benutzeroberfläche von HD+ MultiScreen einen neuen Anstrich erhalten. So spricht das Unternehmen in seiner Pressemitteilung etwa von einer verbesserten Suche und der Möglichkeit der Pausierung von Programmen. Bis Ende Juni sollen solche Funktionen mit Updates eingeführt werden.

Voraussetzung für die Buchung von HD+ MultiScreen ist der HD+ Service, der laut Anbieter sechs Euro im monatlich kündbaren Abo kostet. Im Netz kann man MultiScreen als Zusatzprodukt buchen. Im Handel soll das Produkt vorerst weiter unter dem bisherigen Namen mit der „HD+ Verlängerung für 12 Monate inklusive HD+ ToGo“ für 95 Euro verfügbar sein, teilt der Anbieter mit. Die Einführung eines neuen Verlängerungsvouchers soll im Herbst erfolgen.