HD+ weitet Zugang zu IPTV-Angebot aus

HD+ weitet sein IPTV-Angebot auf einen weiteren TV-Hersteller aus. Bislang war dies nur über Smart-TVs von Panasonic zu beziehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Zukünftig werden Samsung TV-Geräte zusätzlich zu HD+ via Satellit nun auch das Streaming-Angebot HD+ IP ermöglichen. Die Verfügbarkeit von HD+ IP erfolgt in die entsprechenden, bereits verkauften Fernsehgeräte aus 2022 ab Mitte des Jahres ganz unkompliziert über ein Softwareupdate. Für TV-Haushalte mit neuen Samsung TVs, die über keinen Satellitenanschluss verfügen, ist HD+ IP die ideale Möglichkeit das vielfältige Angebot von HD+ nutzen zu können. Damit erreicht HD+ künftig potenziell jeden der insgesamt 38 Millionen Fernseh-Haushalte in Deutschland. Gestartet ist das Streaming-Angebot vergangenen Winter auf neuen TV-Geräten von Panasonic.https://amzn.to/3MAWWa8

Die Sat-Variante von HD+ hat immer noch einen entscheidenden Vorteil – UHD

Um auch in den Genuss der UHD-Sender zu kommen, sollten Haushalte mit Sat-Empfang HD+ weiter über Astra Satellit empfangen. HD+ IP bietet über 80 private und öffentlich-rechtliche Sender ausschließlich in HD-Qualität. Das Angebot kann einen Monat kostenlos getestet werden – die Testphase endet automatisch.

Im Anschluss haben Kunden die Wahl zwischen einem monatlich kündbaren Abo für sechs Euro im Monat (via HD+ Webshop) oder dem Kauf einer 12-monatigen Verlängerung per Prepaid-Voucher (für gut 75 Euro im Fachhandel oder im HD+ Webshop). Kunden können auch die ToGo-Variante dazu buchen und HD+ so auch mobil auf Smartphones und Tablets genießen (Android und iOS).

Für HD+ IP werden eine stabile Stromversorgung und eine Internetverbindung mit mindestens 6 Mbit/s benötigt. Für eine optimale Bildqualität empfiehlt sich eine Bandbreite von 16 Mbit/s.

