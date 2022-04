Im Weltall mit Arte: Werner Herzog beantwortet Fragen live

Anzeige

Diese Woche bringt Arte seinen Zuschauern den Regisseur Werner Herzog nah. Nach dem Dokumentarfilm „Letzte Ausfahrt: Weltall“ beantworten Herzog und Sohn Rudolph live die Fragen der Zuschauer.

Auf der Streaming-Plattform Twitch geht es am Freitag ab 19.30 Uhr ins Weltall. Auf dem hauseigenen Kanal zeigt Arte zuerst den Stream der ZDF/Arte-Produktion „Letzte Ausfahrt: Weltall“.

Der Dokumentarfilm aus 2020 entspringt der Feder des vielfach ausgezeichneten Regisseurs Werner Herzog und dessen Sohn Rudolph. Dieser ist nach dem Vorbild des Vaters ebenfalls als Regisseur und Drehbuchautor sowie Produzent tätig.

Herzog über das Weltall: Philosophie

Dieses Jahr wird die Doku in Deutschland erstaufgeführt. Arte wählt dabei die Variante des Streams auf Twitch. Vorteil: Im Anschluss beantworten Vater und Sohn Herzog den Zuschauern deren Fragen.

Im Film selbst sollen die Faszination Weltall und die Kolonisierung anderer Planeten realen Expertenmeinungen gegenübergestellt werden. Nicht alle teilen dabei den Enthusiasmus, mit dem Pioniere wie Elon Musk an solche Reisen herangehen. Befragt werden unter anderem ein Weltall-Anthropologe sowie eine Astronomin, die teils düstere Bilder zeichnen. So werde das Zusammenleben in der Enge eines Raumschiffs als eins der größten Probleme betrachtet.

Fragerunde live bei Arte

Werner Herzog trägt mit seiner bekannten Stimme die Doku und agiert als Erzähler aus dem Off. Auch philosophische und ethische Betrachtungen dürfen nicht fehlen und werden den Zuschauern geboten.

Der Twitch-Stream der Weltall-Doku mit angeschlossener Fragerunde startet mit einer Einleitung von Cedric Engels. Für 21.00 Uhr ist der Beginn des Question & Answer (Q&A) per Livechat geplant.

Quelle: ARTE