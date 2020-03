Joyn Plus+ drei Monate gratis

Als Sofortmaßnahme gegen Zuhause-Langeweile schenkt Joyn allen Neukunden die ersten drei Monate des Premium-Angebots Joyn Plus+.

In dem Premium-Angebot des Streamingdienstes sind mehr als 60 Live-TV-Sender in HD, sechs zusätzliche Pay-TV-Sender, lokale Originals, exklusive Serien und eine große Auswahl an Filmen enthalten. Wobei die erwähnten Pay-TV-Kanäle quasi hauseigen Betreibern des Services, ProSiebenSat.1 und Discovery, kommen. Als da wären:

ProSieben Fun, Sat.1 emotions, Kabel Eins Classics, Eurosport 2, Discovery Channel und Animal Planet.

Für Nutzer von Joyn Plus+ ist auch ein großer Teil der Joyn Mediathek in HD und weitgehend ohne Werbung verfügbar. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn:

„Streamingdienste können nun einen Beitrag leisten, um Entertainment und Abwechslung nach Hause zu bringen. Deshalb möchten wir die Menschen in dieser, für uns alle ungewohnten, Zeit unterstützen und für mehr Entertainment zuhause sorgen.“