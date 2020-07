Kommt der BritBox-Streamingdienst bald nach Deutschland?

Anzeige

Bei BritBox handelt es sich um einen Streamingdienst für britische Serien- und Filmproduktionen. Jetzt will der Anbieter in weitere Länder expandieren.

Entstanden ist die Seite als Zusammenarbeit zwischen ITV und den BBC Studios. Wer schon einmal einen Blick auf die Plattform geworfen hat, wird jedoch feststellen, dass der Streamingdienst neben dem Vereinigten Königreich bisher nur in den USA und in Kanada verfügbar ist. Demnächst sollen jedoch 25 neue Länder auf der ganzen Welt hinzukommen. Britbox will nach Europa, Asien, den Mittleren Osten, Südamerika, Australien und nach Afrika expandieren. Erst in diesem Jahr hatte die Zahl der Abonnenten in den USA und in Kanada zuletzt die Millionen-Marke geknackt.

Es könnte also sehr gut sein, dass der britische Streaminganbieter bald auch über deutsche Bildschirme flimmern kann. Das Programm enthält Titel wie „Doctor Who“, „Vera – Ein ganz besonderer Fall“, „Mord auf Shetland“ oder die „Miss Marple“-Serie nach Agatha Christie. Darüber hinaus hat BritBox bereits begonnen, auch eigene Originalproduktionen wie beispielsweise die Dramenserie „The Bletchley Circle: San Francisco“ zu entwickeln.

Betrachtet man die Preise in den bisher verfügbaren Ländern, sollte ein Abo in Deutschland etwa 6 bis 7 Euro jeden Monat kosten. Aktuell stehen offizielle Meldungen über Details zum Abonnement und über die exakten Länder noch aus.