Magenta TV schaltet in Österreich über 20 SD-Sender ab – bald nur noch HD

Anzeige

Magenta TV schaltet in Österreich weitere SD-Sender ab. Viele dieser niedrigauflösenden SD-Sender wurden aus dem Programm genommen, da sie auch im hochauflösenden HD-Format vorhanden sind.



Die Abschaltung erfolgt als Teil einer Qualitätsoffensive, mit der Magenta schrittweise sein TV-Angebot modernisieren will. In Zukunft will Magenta ausschließlich Kanäle mit der Mindestqualität HD anbieten. Außerdem wird so die Senderliste schrittweise kürzer und übersichtlicher, da es nur noch eine Version eines Kanals gibt. Um auf die Änderung aufmerksam zu machen, wird auf den betroffenen SD-Kanalplätzen ein Hinweis mit dem entsprechenden Kanalplatz der HD-Version eingeblendet.

Damit orientiert sich Magenta in Österreich am Nutzungsverhalten seiner Kunden. Diese konsumieren bereits mehrheitlich HD-Kanäle. Eine ORF-Studie hatte herausgefunden, dass der Anteil von TV-Geräten mit Full HD-Standard in österreichischen Haushalten innerhalb der letzten 10 Jahre von 24 Prozent auf 87 Prozent angestiegen ist. Aber auch Magenta-Kunden ohne Full HD-TV-Geräte profitieren von der übersichtlicheren Senderliste. Denn HD-Sender des Telekom-Angebots sind auch mit SD-TV-Geräten verfügbar.

Kanalplätze der 22 abgeschalteten SD Sender und der weiterhin verfügbaren HD Sender (sortiert nach Kanalplätzen): 13th Street (181 SD, 255 HD), Syfy (182 SD, 254 HD), Kinowelt HD (183 SD, 259 HD), RTL Crime (184 SD, 258 HD), RTL Passion (185 SD, 265 HD), Kabel eins CLASSICS (186 SD, 273 HD), Romance TV (187 SD, 265 HD), TNT Serie (188 SD, 256 HD), FOX (190 SD, 257 HD), Eurosport 2 (314 SD, 307 HD), eSports1 (315 SD, 305 HD), auto motor und sport channel (316 SD, 308 HD), RTL Living (350 SD, 263 HD), E! (351 SD, 271 HD), Fashion-TV (352 SD, 266 HD), Cartoon Network (409 SD, 286 HD), Discovery Channel (530 SD, 260 HD), History Channel (531 SD, 250 HD), National Geographic (532 SD, 261 HD), Crime + Investigation (533 SD, 270 HD), Animal Planet (534 SD, 251 HD) und Planet (535 SD, 262 HD).

Im neuesten TV-Produkt von Magenta, der im Mai 2020 vorgestellten Entertain Box 4K, waren die genannten 22 SD Sender bereits vom Start weg nicht in der Senderliste.