MagentaTV: Britische Kultserie startet im Dezember – erstmals auf Deutsch

Zum Start der kalten Jahreszeit warten neue Highlights bei MagentaTV: Allen voran „The Office“ mit Ricky Gervais. Auch die zweite Staffel „Godfather of Harlem“ wird im Dezember in der Megathek fortgesetzt.

Mit „The Office“ startet die beliebte britische Büro-Comedy um Abteilungsleiter David Brent und seine Kolleginnen. Noch dazu erstmals in deutscher Version: MagentaTV-Kunden können sich exklusiv auf Staffel 1 und 2 sowie zwei Weihnachtsfolgen der BBC-Serie im Pseudo-Dokumentarstil freuen. Im Gangster-Drama „Godfather of Harlem“ treffen derweil Drogenboss „Bumpy“ Johnson und Bürgerrechtler Malcom X abermals aufeinander.

„The Office“: Die britische Büro-Comedy erstmals auf Deutsch

Eine echte Kult-Serie kommt in die Megathek: Die BBC / BBC America-Koproduktion „The Office“ pseudo-dokumentiert die Arbeitswelt in der fiktiven Papier-Großhandelsfirma Wernham Hogg in der grauen englischen Kleinstadt Slough. Der eigenartige Führungsstil des regionalen Büroleiters David Brent (Ricky Gervais) ist der Mittelpunkt der Serie. Er versucht sich als cooler Chef und mimt im Büro den Komiker, um sich bei seinen Angestellten beliebt zu machen. Leider ist er jedoch genau das Gegenteil: inkompetent, unreif und unsensibel.

Die Handlung wird mit einer Einzelkamera im Dokumentarstil gefilmt. Im Fokus steht dabei, wie sich die Mitarbeitenden durch ihren Büroalltag quälen. Dieser reicht von urkomischen Ego-Kämpfen über unangebrachtes Verhalten bis hin zu erdrückender Langeweile. Hauptdarsteller Ricky Gervais schuf und schrieb „The Office“ nicht nur gemeinsam mit Komiker Stephen Merchant. Die beiden führten sogar Regie. Aufgrund des Erfolges hat „The Office“ mehrere internationale Versionen hervorgebracht – beispielsweise die amerikanischen Variante mit Steve Carrell oder auch die deutsche Serie „Stromberg“.

Ab 1. Dezember sind die ersten beiden Staffeln sowie zwei Weihnachtsfolgen von „The Office“ in der Megathek zu finden – exklusiv erstmalig in deutscher Synchronisation. Wie gewohnt, für MagentaTV-Kunden kostenlos abrufbar.

Forest Whitaker kehrt als „Bumpy“ Johnson zurück

Wieder einmal steht der Gangsterboss aus Harlem „Bumpy“ Johnson (gespielt von Oscar-Preisträger Forest Whitaker) vor schweren Entscheidungen: In den neuen Episoden von „Godfather of Harlem“ ringt er um die Kontrolle der lukrativen „French Connection“: einer Heroin-Pipeline, die von Marseille zum New Yorker Hafen führt. Mit der Unterstützung weiterer schwarzer Verbrecherbosse aus anderen US-Großstädten will er seine Vorherrschaft verteidigen. Dabei orientiert sich Bumpy an den Ideen seines Freundes Malcolm X. Sein ehrgeiziger Plan wird aber nicht nur von der italienischen Mafia und weiteren Gangsterrivalen herausgefordert. Seine eigene Familie und auch Malcolm wenden sich gegen ihn. Die Geschichte aus der Feder von Chris Brancato, Co-Autor von „Narcos“, basiert auf wahren Begebenheiten und Personen. Sie erforscht einmal mehr das Zusammentreffen von krimineller Unterwelt und Bürgerrechten im turbulenten Jahr 1964.

Nachdem die ersten sechs Episoden von Staffel 2 schon im Mai bei MagentaTV zu sehen waren, folgt nun der zweite Teil: MagentaTV-Kunden finden alle vier neuen Folgen von „Godfather of Harlem“ ab 9. Dezember auf Abruf in der Megathek.

Quelle: Deutsche Telekom

