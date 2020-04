Netflix bei Sky X ab sofort integriert

Ab sofort bietet die Sky X Streaming Box für User in Österreich eine Netflix-App, Sprachsteuerung via Fernbedienung, individuellen Jugendschutz-Einstellungen und eine neuen Kids-Bereich an.

Wer noch kein Smart-TV-Gerät besitzt, kann mit der Sky X Streaming Box seinen Fernseher ganz einfach aufrüsten. Ab sofort bietet die Sky X Streaming Box neben dem gesamten Sky Programm sowie linearen Free-TV Channels direkten Zugang zu Netflix. Film- und Serien-Fans können sich im April auf Highlights wie „Star Trek: Discovery“ Staffel 3, „Haus des Geldes“ Staffel 4 oder die ORF/Netflix-Produktion „Freud“ freuen.

Doch aufgepasst: Um die Inhalte von Netflix abrufen zu können, benötigt man ein separates Abo – das über Sky oder direkt bei Netflix buchbar ist.