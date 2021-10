Netflix wird fester Bestandteil im neuen Sky Paket

Anzeige

Sky und Netflix erweitern ihre Kooperation: Ab 9. November wird Netflix fester Bestandteil des neuen Einstiegsangebots Sky Ultimate TV.

Das neue Paket Sky Ultimate TV wird dabei nach einer Übergangsphase die beiden Pakete Entertainment Plus und Entertainment ersetzen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete über alle Details). Das teilte der Pay-TV-Anbieter am Freitag mit. Alle Sky Q Kunden in Deutschland und Österreich sollen so die neuesten und besten Serien von Sky und ein breites Angebot an internationalem und lokalem Entertainment von Netflix aus einer Hand genießen können, kündigt der Anbieter an.

Sky Ultimate TV umfasst einen vollwertigen Zugang zum Netflix Basis-Abo inklusive Filmen, Kinderprogrammen, Dokumentationen und Serien wie „Sex Education“ und „Squid Game“. Außerdem bietet Sky Ultimate TV die lineare Sky Programmvielfalt mit 27 Premium Sendern, tausenden Serien, Dokus, Shows und Sky Originals wie „Das Boot“, „Der Pass“, „Die Ibiza Affäre“ und zukünftigen Highlights wie „Die Wespe“.

Das bietet die Netflix-Integration

Weiterhin macht es die Integration von Netflix auf Sky Q laut Anbieter für alle Kunden einfacher denn je, ihre Lieblingsprogramme zu finden und Programmhighlights zu entdecken. Empfehlungen für des Streaming-Dienstes werden unter anderem auf der Home-Seite von Sky Q, sowie in den Bereichen Serien und Filme angezeigt. Die Inhalte der Plattform sind zudem in die Sky Q Suche integriert.

Für 20 Euro pro Monat bekommen die Kunden das neue Ultimate TV Paket inklusive Netflix und mit Sky Q. Ein Upgrade auf das Standard- oder Premiu-Abo ist zusätzlich möglich und kann während der Vertragslaufzeit von Sky Ultimate TV jederzeit entfernt werden. Voraussetzung für die Nutzung von Sky Ultimate TV ist ein Sky Q Receiver. Kunden mit einem bestehenden Netflix-Abo können ihr Konto problemlos mit Sky Ultimate TV verbinden und damit Ihr Profil weiter verwenden. Sky Ultimate TV Kunden können den Streaming-Dienst ebenfalls auf allen üblichen unterstützten Geräten nutzen.

Quelle: Sky Deutschland

