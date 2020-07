Anzeige

Das dürfte viele Nutzer freuen: Streamingdienst Netflix wird günstiger.

Um die Corona-Krise besser durchzustehen, hatten Bundestag und Bundesrat ein milliardenschweres Konjunkturpaket beschlossen. Was auch bedeutet: Die Mehrwertsteuer sinkt.

Ab heute gelten die niedrigeren Mehrwertsteuersätze: Der reguläre Satz fällt von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Satz sinkt von sieben auf fünf Prozent. Damit sollen Konsum und Wirtschaft in Deutschland während der Krise gefördert werden.

Und auch Netflix senkt die Preise für die Kunden. Deshalb wurden heute Nacht E-Mails an Netflix-Kunden gesendet, in denen es heißt: „Aufgrund einer vorübergehenden Steuerermäßigung beträgt die Monatsgebühr für Ihr Standard-Abo vorläufig 11,69 €. Sobald der reguläre Steuersatz wieder in Kraft tritt, wird ihr preis auf 11,99 € pro Monat angepasst.“

Die Preissenkung soll somit erst einmal bis zum 31. Dezember gelten.