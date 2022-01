DAZN macht mit neuer Bundesliga-Show einen auf Sky – Start Sonntag

Anzeige

„Der Spieltag – Alle Highlights, alle Tore“, das kennt man so, oder so ähnlich, doch irgendwo her? Richtig! Klingt stark nach der Bundesliga-Show „Alle Spiele – alle Tore“ auf Sky und es steckt bei DAZN auch so ziemlich das selbe drin. Neu ist nur das Tätigkeitsfeld des Moderators.

Der bislang vorwiegend als Darts-Experte in Erscheinung getretene Elmar Paulke wird als Moderator der circa 70-minütigen Sendung wechselnde Gäste aus dem DAZN- und Fußball- sowie Unterhaltungskosmos empfangen und durch die Sonntagsspiele mit allen Highlights, Toren, Informationen und O-Tönen führen. In den ersten drei Folgen sind dabei unter anderem Alex Schlüter, Jan Platte und Marco Hagemann zu Gast.

Moderator Paulke vom Darts bekannt

Zu Beginn sollen stets die Sonntagsspiele im Fokus stehen. Im Verlauf der Sendungwird aber auch auf das Freitags- sowie die Samstagsspiele eingegangen. Darüber hinaus gibt es in jeder Sendung die Rubrik „Wir müssen reden“, in der ein Thema der Woche besprochen wird. In der ersten Sendung wird über die möglichen Auswirkungen der Omikron-Welle auf die Bundesliga-Vereine, inklusive der Geisterspiele, und den Spielplan der Rückrunde gesprochen.

„Wir sind die ersten die live direkt nach dem Abpfiff des letzten Bundesligaspiels vollumfänglich über den Spieltag berichten. Mit ‚Der Spieltag – Alle Highlights, alle Tore‘ schließen wir den Bundesligaspieltag ab. Darüber hinaus bekommt jeder Fan neben der klassischen Spielberichterstattung auch einen anderen Blick auf die Ereignisse vom Wochenende serviert“, so Elmar Paulke, der Moderator der Sendung.

„Wir wollen mit ‚Der Spieltag – Alle Highlights, alle Tore‘ maximal informieren und mit hochkarätigen Gästen unterhaltsam abrunden. Wer die Sendung gesehen hat, ist immer auf dem neuesten Stand und fit für den kommenden Spieltag,“ fügt Michael Bracher, SVP Production & Editorial DAZN, hinzu.

Ab dem 09. Januar geht „Der Spieltag – Alle Highlights, Alle Tore“ jeden Sonntag nach dem letzten Bundesligaspiel live auf Sendung. Bei einer Anstoßzeit um 17.30 Uhr also um 19.30 Uhr und bei einer Anstoßzeit um 19.30 Uhr um 21.30 Uhr.

Quelle: DAZN News-Website