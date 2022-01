Mit geschasstem DAZN-Eperten: Arena plus steigt auch in Darts-Sport ein

Anzeige

Das neue Jahr 2022 fängt direkt mit einer durchaus überraschenden Nachrichten an: Nach der Formel 1 steigt Arena plus auch in den Darts-Sport ein: Hierfür sichert man sich die Dienste von Tomas „Shorty“ Seyler, ehemals DAZN, als Darts-Experte.

Nach der Etablierung der „Motorsport Arena“, die sich der Formel 1 widmet und auch in diesem Jahr fortgesetzt wird, steigt der Streamingsender Arena plus auch in den Darts-Sport ein.

Zu allen offiziellen PDC-Major-Turnieren („Premier League“ u.v.m) wird Arena plus in einer neuen Live-Sendung den jeweiligen Spieltag ausgiebig analysieren. Neben Marc Surer, der auch im Jahr 2022 fester Experte in Sachen Formel 1 bei Arena plus sein wird, konnte der Streamingsender Tomas „Shorty“ Seyler als festen Darts-Experten gewinnen. Seyler und sein ehemaliger Arbeitgeber DAZN trennten sich überraschenderweise noch während der gerade zu Ende gegangenen Darts-WM.

Während binnen knapp sechs Monaten und 18 Produktionen die Formel 1-Sendungen mit Marc Surer und Heiko Wasser sich nach Unternehmensangaben sehr erfolgreich etabliert haben (Stand 22. Dezember 2021: 300.000 Abrufe), erweitert Arena plus die Live-Analysen nun also um den Dartsport. Erstmals wird Tomas „Shorty“ Seiler dabei am 28. Januar im Einsatz sein.

Einzelheiten zu den Dart-Analysen und den sportlichen Engagements im Jahr 2022, wird Arena plus Mitte diesen Monats im Detail kommunizieren.

Tomas „Shorty“ Seyler neuer Experte bei Arena plus. © arena Deutschland