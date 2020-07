Neue Senderreihenfolge bei 1&1 TV

Anzeige

Das digitale Fernseh-Angebot von 1&1 ist fortan neu strukturiert und nach Themengebieten aufgestellt.

DSL-Kunden von 1&1 können seit einiger Zeit auch das Digital-TV-Angebot des Internetdienstanbieters in Anspruch nehmen. Nun ist die Senderliste nach Themengebieten gruppiert worden, was auch beibehalten werden soll, wenn neue Sender hinzukommen – so befinden sich in den Gruppen auch leere Senderplätze als Platzhalter.

Die neue Senderreihenfolge gilt seit dem 14. Juli. Wer schon seine eigene Favoritenliste erstellt hat, braucht sich keine Gedanken zu machen: Diese Liste bleibt bestehen und kann einfach weiter genutzt werden.

Die Neuordnung der Sender von 1&1 TV im Überblick:

Free-TV

ab 01: Hauptprogramm

ab 16: Comedy & Unterhaltung

ab 30: Dokumentation

ab 39: Kinder

ab 46: Musik

ab 52: Nachrichten

ab 63: Regional nach Bundesländern

ab 115: Religion & Kultur

ab 120: Shopping

ab 130: Sport

Pay-TV

ab 150: 1&1 TV – Dokumentation

ab 170: 1&1 TV – Film & Serie

ab 190: 1&1 TV – Kinder

ab 200: 1&1 TV – Musik & Lifestyle

ab 220: 1&1 TV – Sport

International-TV

ab 250: 1&1 TV – Italien

ab 260: 1&1 TV – Polen

ab 270: 1&1 TV – Russland

ab 280: 1&1 TV – Türkei

ab 300: Regionalsender restliche Bundesländer

Eine genaue Auflistung der Sender ist auf den Seiten des Anbieters zu finden.