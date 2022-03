Neues Ocilion HD-Sender-Paket mit 22 Free-TV-Programmen

Anzeige

22 Sender aller Genres in bestechender HD-Qualität inklusive umfassender Zusatzrechte: Ocilion bringt großes HD-Programmpaket für Netzbetreiber, Energieversorger und Stadtwerke in Deutschland an den Start.

In den letzten Monaten hat ocilion direkt zahlreiche Lizenzverträge mit großen Sendergruppen geschlossen. Damit kann der IPTV-Anbieter Netzbetreibern, Stadtwerken und Energieversorgern in Deutschland ab sofort ein umfassendes HD-Programmpaket aus einer Hand bieten. Darin enthalten sind 22 Free-TV HD-Sender. Für die Sender gelten dabei zeitversetzte Zusatzfunktionen wie Replay (zum Ansehen vergangener Sendungen), Restart (zum Neustart von bereits laufenden Programmen), Pausenfunktion oder nPVR (für Aufnahmen im Netzwerk statt auf lokalem Speicher) für mehr Flexibilität bei der Nutzung. Für die RTL-Programme stehen Restart, Pausenfunktion und nPVR zur Verfügung.

Die enthaltenen Premium-Metadaten (Bilder, Serieninformationen etc.) ermöglichen eine visuelle ansprechende Präsentation im User-Interface. Netzbetreiber in Deutschland können das neue HD Senderpaket ab sofort beziehen, in Österreich wird ein vergleichbares Paket dann im Laufe der nächsten Monate angeboten werden.

Übersicht des HD-Sender-Angebots von ocilion

Comedy Central HD

Deluxe Music HD

DMAX HD

Eurosport1 HD

Fashion TV HD

HGTV HD

MTV HD

N24 Doku HD

n-tv HD

Nick HD

Nitro HD Boomerang RTL HD

RTLupHD (in Kürze)

RTLZWEI HD

SPORT1 HD

Super RTL HD

TELE5 HD

Toggo Plus HD (in Kürze)

TLC HD

VOX HD

VOXup HD (in Kürze)

Welt HD

Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion: „Dank umfangreicher Vereinbarungen mit den Sendergruppen RTL, Discovery, Paramount, Highview, Fashion TV, Sport1 und Axel Springer können wir ein attraktives HD-Senderpaket schnüren und unseren Kunden das Beste aus dem Free TV anbieten. 22 Sender in gestochen scharfem HD mit vielen zeitversetzten Funktionen geben den Zuschauern maximale Flexibilität beim Genießen ihrer Lieblingsprogramme. Das unterstreicht unsere Ambitionen, für Netzbetreiber Content einfach über unsere IPTV-Plattform zugänglich zu machen.“

Quelle: ocilion

