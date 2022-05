NHK World-Japan baut deutsches Angebot weiter aus

Anzeige

NHK WORLD-JAPAN, der internationale englischsprachige Fernsehsender von Japans öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt NHK, verstärkt laut eigenen Angaben seine Aktivitäten in Deutschland.

Anzeige

Das 24-Stunden-Programm von NHK World-Japan wird inzwischen auch auf der TV-Streaming-Plattform Zattoo verbreitet, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits im April berichtete. Die Zuschauer können den Sender jetzt im kostenlosen Basispaket (SD) empfangen, die HD-Version wird in den Paketen Premium und Ultimate angeboten.

Im Rahmen seines vielseitigen Engagements in Deutschland nimmt NHK World-Japan zudem laut eigenen Aussagen am japanischen Filmfestival Nippon Connection 2022 teil, das vom 24. bis 29. Mai in Frankfurt am Main stattfindet. Der Sender beteiligt sich an der 22. Ausgabe der Veranstaltung mit dem NHK Drama Showcase, dessen Höhepunkt die Weltpremiere der englischsprachigen Version von „Teen Regime“ sein soll. Die Vorführung findet am 28. Mai um 11.30 Uhr im Internationalen Theater Frankfurt statt; der Eintritt ist frei. Zum NHK Drama Showcase des Nippon-Connection-Filmfestivals gehören auch die Serien How to be Likable in a Crisis und To Heal the Heart.

NHK World-Japan ist deutschlandweit im Vodafone-Kabelnetz, in den Kabelnetzen von NetCologne und wilhelm.tel, im TV-Paket der Deutschen Telekom für die Wohnungswirtschaft empfangbar. Die Zuschauer können den Sender zudem bei Zattoo, via Satellit über Astra (19,2° Ost) und Eutelsat Hotbird (13° Ost), über die NHK WORLD TV-App (iOS/Android), Roku, Apple TV und Amazon Fire TV sowie als Livestream auf der Webseite nhk.jp/world/ empfangen.

Text: NHK World-Japan/ Redaktion: JN

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: nhk-world-japan: NHK WORLD-JAPAN