Neuer Sender bei Zattoo

Zattoo hat einen neuen Sender in Deutschland und Österreich in allen TV-Paketen aufgeschaltet. Es handelt sich dabei um ein internationales Programm.

NHK World Japan ist seit 12. April neu im Senderportfolio des TV-Dienstes Zattoo. Nachdem man das Programm schon seit einiger Zeit in der Schweiz verbreitet, ist der japanische Auslandssender nun auch hierzulande verfügbar. Um den Kanal in der mittlerweile über 140 Sender umfassenden Liste ausfindig zu machen, könnte je nach Sortierung ein wenig scrollen notwendig sein.

Zum Inhalt: NHK World-Japan zeigt regelmäßig in seiner Sendung „NHK-Newsline“ die neuesten Nachrichten aus Japan, Asien und dem Rest der Welt. In der wöchentlichen Kochshow „Dining with the Chef“ zeigt der weltberühmte japanische Koch Tatsuo Saito den Zuschauern die Grundlagen, die neuesten Zubereitungstechniken und auch praktische Ratschläge für eine authentische japanische Küche.

NHK World ist außerdem auch per Sat-Direkt-Empfang (DTH) via Astra 19,2 Grad Ost (Frequenz: 11229.0 MHz V) und Eutelsat Hotbird 13C (in HD, 11372.96MHz) zu empfangen. Via Satellit ist der Sender auch im Angebot von HD+ (Frequenz 11229.0 MHz/Ch 927) und Sky (11229.0 MHz/Ch 707). Im Kabel bieten NetCologne, Vodafone (West: Kanal 579, Kabel Deutschland: Kanal 87 und 555) und Wilhelm.tel (Kanal 613) NHK World an.

Darüber hinaus kann man den Sender auch noch über die NHK World TV-App (iOS/Android), Apple TV und Amazon Fire TV sowie per Web-Livestream empfangen.