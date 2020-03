Nur noch wenige Stunden: Frühbucherpreis bei Disney+

Der Unterhaltungskonzern Disney startet am Dienstag seinen lange angekündigten und bei vielen Zuschauern sehnlichst erwarteten Streamingdienst Disney+. Der Abopreis ist eine Kampfansage an die Konkurrenz und für die nächsten Stunden sogar noch mit einem Frühbucherrabatt gesenkt.

Über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals werden zum Launch des neuen Streamingdienstes bereit stehen. Dazu gehört natürlich allen voran die Star Wars-Saga: Episode 1 bis 8 werden vom Fleck weg verfügbar sein, „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ folgt bereits im Sommer. Fans können sich zudem auf die schon länger als Starttitel bekannten Serienformate „Star Wars: The Clone Wars“ sowie „The Mandalorian“ freuen.

Abonniert werden kann Disney+ direkt auf der Webseite des Anbieters. Der reguläre Preis für ein Abo liegt bei knapp 6 Euro pro Monat. Der Frühbucherpreis, der nur noch bis Montag gilt, liegt derzeit bei monatlich 5 Euro, zu zahlen vorab für ein Jahr. Mit den persönlichen Zugangsdaten können die Kunden Disney+ dann nicht nur auf der Webseite nutzen, sondern gleich parallel auf vier Endgeräten wie z.B. dem FireTV von Amazon oder dem Apple TV bzw. direkt auf der App für Smartphone und Tablet.

Neben den Disney-Originals wird es eine große Auswahl an Marvel Filmen und Serien geben, darunter “Captain Marvel”, “Guardians of the Galaxy”, „Avengers: Endgame, “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D” und “Marvel’s Runaways”. Dazu werden noch 20 Pixar Blockbuster-Filme wie „Oben“, „Alles steht Kopf“ und „Findet Dorie“ sowie brandneue Kurzfilme wie „Lamp Life“ und „Pixar in Real Life“ verfügbar sein.

Die Disney-Meisterwerke von „Cinderella”, über „Das Dschungelbuch”,„Arielle, die Meerjungfrau” und “Die Eiskönigin – Völlig Unverforen” dürfen natürlich nicht fehlen. Aber auch die wesentlich jüngeren Live-Action Neuverfilmungen wie „Der König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“ sind ebenso Teil des Start-Line ups. Nicht die Lieblings-Trickserien der Kinder von gestern: „Die Gummibärenbande“, die „DuckTales“ oder die „Gargoyles“ sind nur die Spitze des Eisbergs. Blockbuster wie James Camerons „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ runden das Angebot ab.

Zudem werden hunderte Disney Channel Serien, Kurzfilme und Specials zum Streamen verfügbar sein. Disney+ ist hier zum Vorteilspreis bestellbar.